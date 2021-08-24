В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник в интервью Первому каналу мэр столицы Сергей Собянин.

"Каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября. Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей [в школах], чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее. Ничего не заменит очного общения учащихся и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год", - сказал Собянин.