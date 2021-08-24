{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Аргентина может принять участие в испытаниях "Спутника V" среди подростков

Глава Минздрава страны Карла Виссотти сообщила, что вместе с ней на самолете из РФ была доставлена новая партия российского препарата

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины рассматривает возможность участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V" среди подростков. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Карла Виссотти по итогам своего визита в Москву.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"В России мы встретились с представителями Российского фонда прямых инвестиций, с которыми обсудили не только поставки вакцин и сроки вакцинации, но и проведение совместных клинических испытаний. Мы работаем над комбинацией вакцин. У нас есть возможность провести испытания вакцины "Спутник V" среди подростков", - сказала она на пресс-конференции.

Виссотти также сообщила, что вместе с ней на самолете из РФ были доставлены новая партия российского препарата и 500 литров активного вещества, которые будут переданы аргентинской лаборатории Richmond, занимающейся производством "Спутника V" на территории республики.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.

Теги
АргентинаПандемия COVID-19
Анализы качества пресной воды под Азовским морем подготовят до 1 сентября
Глава Крыма уточнил, что вопросом "занимается профильная федеральная структура"
Читать полностью