Аргентина может принять участие в испытаниях "Спутника V" среди подростков

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины рассматривает возможность участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V" среди подростков. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Карла Виссотти по итогам своего визита в Москву.

"В России мы встретились с представителями Российского фонда прямых инвестиций, с которыми обсудили не только поставки вакцин и сроки вакцинации, но и проведение совместных клинических испытаний. Мы работаем над комбинацией вакцин. У нас есть возможность провести испытания вакцины "Спутник V" среди подростков", - сказала она на пресс-конференции.

Виссотти также сообщила, что вместе с ней на самолете из РФ были доставлены новая партия российского препарата и 500 литров активного вещества, которые будут переданы аргентинской лаборатории Richmond, занимающейся производством "Спутника V" на территории республики.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.