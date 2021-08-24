В Башкирии впервые с начала пандемии выявили 300 случаев заражения коронавирусом за сутки

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом жителей республики Башкирии приблизилось к 55 тыс, за сутки выявили 300 заразившихся - это максимум с начала пандемии, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"300 человек заболели коронавирусом в Башкортостане за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составляет 54 939 человек", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что всего от COVID-19 вылечились 50,6 тыс. человек, в том числе 491 выздоровел за минувшие сутки. Вакцинировались первым компонентом - 1,1 млн человек, двумя - 927,9 тыс. человек.

В республике запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах. При этом сертификат о вакцинации нужен при посещении музеев и ночных клубов, а также при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Массовые мероприятия на улице с участием более 500 человек будут проводить только при согласовании с региональным Роспотребнадзором.