В Приморье стартовала повторная вакцинация от коронавируса

Менее 19 тысяч заболевших в России. Главное о коронавирусе за 24 августа

"Жители и гости Приморья могут пройти повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно во всех мобильных и стационарных прививочных пунктах, развернутых в регионе. Вакцинация от COVID-19 с промежутком в шесть месяцев обусловлена эпидемиологическими показаниями. Такой порядок иммунизации может действовать до достижения в России уровня коллективного иммунитета в 60% от численности взрослого населения", - говорится в сообщении.

В Приморском крае массовая вакцинация началась в январе 2021 года. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России разрешили проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, после достижения коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться раз в год.

С момента начала массовой вакцинации в Приморье доставили более 485 тыс. доз отечественных вакцин. Преимущественно поступает двухкомпонентный "Спутник V", а за последний месяц получиил более 52 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Всего в регионе привились 374 347 человек.