Миронов считает, что власти "перегибают палку" в признании нескольких СМИ иноагентами

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти "перегибают палку" в применении законодательства о СМИ-иноагентах, оно требует корректировки. Об этом в среду заявил журналистам лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

"Власти перегибают палку в применении действующей нормы. С одной стороны, понятие иноагента не мы ввели - это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на [телеканале] "Дождь"... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - сказал Миронов.

По его мнению, законодательство нуждается в изменениях, в частности, в уточнении критериев для признания СМИ иноагентами. "Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнет - начнем мы с социальных проблем - но к этому вопросу мы обязательно вернемся", - прогнозирует парламентарий.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.