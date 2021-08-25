Власти выплатят по 100 тыс. рублей пострадавшим в результате взрыва маршрутки в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области после взрыва в маршрутке в Воронеже выплатят по 100 тыс. рублей 12 пострадавшим с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале в среду.

Ранее сообщалось, что родные погибших получат компенсацию в размере 1 млн рублей, по 500 тыс. рублей выплатят получившим тяжелые травмы.

"Подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутки в Воронеже 12 августа - за счет резервного фонда облправительства. Как и сообщал раньше, семьи двух погибших получат по 1 млн рублей. Трое тяжелораненых - по 500 тыс. рублей. Еще 12 человек, получивших травмы средней степени тяжести, - по 100 тыс.", - сообщил Гусев.