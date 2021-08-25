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Взрыв в автобусе в Воронеже

Власти выплатят по 100 тыс. рублей пострадавшим в результате взрыва маршрутки в Воронеже

Семьи погибших получат по 1 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области после взрыва в маршрутке в Воронеже выплатят по 100 тыс. рублей 12 пострадавшим с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале в среду.

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Ранее сообщалось, что родные погибших получат компенсацию в размере 1 млн рублей, по 500 тыс. рублей выплатят получившим тяжелые травмы.

"Подписал распоряжение о материальной помощи пострадавшим от взрыва маршрутки в Воронеже 12 августа - за счет резервного фонда облправительства. Как и сообщал раньше, семьи двух погибших получат по 1 млн рублей. Трое тяжелораненых - по 500 тыс. рублей. Еще 12 человек, получивших травмы средней степени тяжести, - по 100 тыс.", - сообщил Гусев.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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