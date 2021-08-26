Призовой фонд конкурса на благоустройство малых городов может вырасти с 2022 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Призовой фонд конкурса на создание комфортной среды в малых городах планируется увеличить с 2022 года из-за роста цен на материалы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии V Всероссийского форума "Среда для жизни: город и вода".

"Очень хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений стал всероссийский конкурс лучших проектов создания городской комфортной среды. <…> Многие градостроительные компании сегодня сталкиваются, к сожалению, с ростом цен на материалы. Это очень чувствительный вопрос и для проектов по благоустройству, которые мы сегодня рассматриваем. Я буквально только что обсуждал с архитекторами эту важную тему, и они предложили увеличить призовой фонд. Мы с ними договорились, что мы с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным проработаем это предложение, чтобы со следующего года сумма была увеличена. Я уверен, что это будет честно и справедливо", - сказал Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что конкурс был организован по инициативе президента РФ Владимира Путина. Победители получают гранты в размере до 100 млн рублей на реализацию своих проектов. За несколько лет проведения конкурс вполне доказал свою эффективность и востребованность, подчеркнул глава кабмина. По его словам, именно поэтому в прошлом году правительство уже увеличило в два раза призовой фонд для участников конкурса - до 10 млрд рублей.

"Сегодня в рамках форума пройдет награждение победителей - их будет 160. Финалисты представили качественные проекты, реализация которых поможет не только изменить состояние городских территорий, но и обеспечит появление новых рабочих мест, в том числе в малом бизнесе", - считает Мишустин.

Премьер отметил важность активного участия жителей в отборе проектов по благоустройству городской среды. "В этом году мы изменили правила конкурса, были созданы простые, понятные условия для онлайн-голосования. Более 9,5 млн человек по всей стране смогли сделать свой выбор. Такие вопросы действительно волнуют людей, а цифровые технологии позволяют четко определить предпочтения людей и сформировать обратную связь с горожанами, о важности которой постоянно говорит президент", - заключил Мишустин.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что ведомство отработает поручение премьер-министра. "Мы продолжаем эту работу <…>. Мы отработаем поручение председателя правительства и возможности финансирования и будем убеждать, что эта программа нужна. Она комплексно решает задачи и образовательные, и в рамках тех проектов, которые организовываются в работе по инфраструктурному меню: комплексное развитие территорий, модернизация инфраструктуры, проекты, которые реализуются с ДОМ.РФ в рамках инфраструктурных облигаций", - добавил министр.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".