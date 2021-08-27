В северных районах Якутии ожидают небольшие дожди

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Небольшие и умеренные дожди, местами мокрый снег ожидают на предстоящих выходных на севере Якутии, сообщили в пятницу на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В северных, арктических районах [ожидаются] небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом, на западе местами кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный в Анабарском, Булунском, Жиганском, 29 августа в Оленекском, Мирнинском [районах] порывы до 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

В центральных районах Якутии и на юге ночью ожидаются заморозки до 2 градусов ниже нуля, на северо-востоке - до минус 5 градусов. Средняя температура днем в выходные составит 13-18 градусов тепла, на юго-западе ожидается 22-27 градусов выше нуля.

В регионе действуют 46 пожаров на площади свыше 451,4 тыс. га. За сутки локализовано четыре лесных пожара на площади свыше 98,3 тыс. га, новых очагов не обнаружено. В пятницу запланирована работа авиации, задействованной в борьбе с лесными пожарами, на территориях Усть-Майского района и Вилюйской группы районов. На северных территориях Жиганского и Среднеколымского районов идет наблюдение за термоточками.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.