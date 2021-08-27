Двух членов экипажа разбившегося Ил-112В похоронят на Федеральном военном кладбище

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Погибших в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-112В летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщается в распоряжении правительства за подписью премьера РФ Михаила Мишустина.

"Разрешить погребение летчика-испытателя первого класса публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" капитана запаса Комарова Дмитрия Александровича и бортинженера-испытателя первого класса <...> подполковника запаса Хлудеева Николая Евгеньевича на Федеральном военном мемориальном кладбище", - говорится в документе.

При этом о месте захоронения командира экипажа Николая Куимова не сообщается.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").