Газоснабжение в Левашинском районе Дагестана после селей полностью восстановили

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Газоснабжение в Левашинском районе Дагестана, нарушенное после селевых сходов, полностью восстановлено, сообщил в пятницу ТАСС глава муниципалитета Шамиль Дабишев.

Ранее сообщалось, что в результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе республики селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления второй категории. Без газа временно остались 950 домов.

"Работы по восстановлению газоснабжения Левашинского района завершены. Газ в дома жителей района поступает в полном объеме без каких-либо сбоев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе уже введен режим ЧС, оперативные службы занимаются поэтапным устранением последствий непогоды.

Как сообщал ТАСС, 23 августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в населенных пунктах Левашинского района. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа.