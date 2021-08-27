Саперы обследуют местность после взрывов боеприпасов в воинской части в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Саперы и кинологи обследуют промышленные и торговые объекты, а также жилые дома после взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

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"Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области проводятся работы по ликвидации последствий взрыва. На месте происшествия работают саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты", - говорится в сообщении.

Отмечено, что автодороги в этом районе остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб.