Пройти углубленную диспансеризацию смогут 350 тыс. жителей Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 350 тыс. жителей Свердловской области, переболевших новой коронавирусной инфекцией, смогут пройти углубленную диспансеризацию. На ее оплату планируется направить около 160 млн рублей, сообщили в Свердловском территориальном фонде обязательного медицинского страхования в ответ на запрос ТАСС.

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"В 2021 году граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, действительно имеют право на прохождение углубленной диспансеризации. В соответствии с планом, пройти углубленную диспансеризацию до конца 2021 года смогут около 350 тыс. человек, в том числе, около 16 тыс., перенесших новую коронавирусную инфекцию на фоне двух или более сопутствующих заболеваний. На оплату углубленной диспансеризации планируется направить около 160 млн рублей. Фактически к настоящему моменту углубленную диспансеризацию прошли лишь чуть более 3 тыс. человек", - сказали в ТФОМС.

Во время обследования пациент сможет получить консультацию терапевта, сдать биохимический анализ крови, проверить функцию дыхания, пройти рентгенографию легких и нагрузочный тест. Также по решению врача пациенту могут дополнительно провести компьютерную томографию легких и УЗИ вен, добавили в фонде.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 122 024. Состояние 749 госпитализированных оценивается как тяжелое, 474 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 343 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 095. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.