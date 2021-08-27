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Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов.
Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов.
Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов.
Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов.
Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов.
Пандемия COVID-19

Дельта-штамм может жить в воде до 72 часов. Главное о коронавирусе за 27 августа

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксировано 6 844 049 случаев заражения, из них новых — 19 509. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 180 041.
  • В "Векторе" выяснили, что дельта-штамм может выживать в воде до 72 часов.
  • Вузы не могут не допустить к занятиям не привитых от COVID-19 студентов, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
  • Школьные линейки 1 сентября в Пензенской области пройдут для всех классов на улице.
  • Псковские власти продлили ограничения по коронавирусу до конца сентября.
  • В Минобороны назвали самым низким в РФ уровень смертности от COVID-19 в вооруженных силах.
  • Кабмин выделил 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от ковида.
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Москва

  • В Москве выявлено 1 509 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 499 человек, скончался 51 пациент. 

Мир

  • Всего зафиксировано 214 858 536 случаев заражения, умерли 4 478 480 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Вокалист группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом.
  • Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" прибывать на Пхукет и Самуи без карантина.
  • В Китае запретили учебным заведениям отстранять от занятий невакцинированных учащихся.
  • В Литве из-за коронавируса умерли 24 человека, прошедших полную вакцинацию.
  • В Дании 10 сентября отменят все коронавирусные ограничения.
  • Власти Италии намерены ждать одобрения "Спутника V" в ЕС.
  • В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей.
  • Ковид-сертификаты уже получили более 75% жителей ЕС.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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