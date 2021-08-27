{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей

При этом дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Нельзя сейчас говорить о том, что новые штаммы коронавирсуной инфекции становятся опаснее для детей, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Вуйнович пояснила, что дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений.

"Если будут какие-то изменения, конечно, мы сообщим всем странам, всем экспертам. Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных", - добавила представитель ВОЗ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Более 100 пострадавших от действий застройщиков в Астрахани получили компенсации
Фонд выплатил более 270 млн рублей компенсаций
Читать полностью