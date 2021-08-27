Школьные линейки 1 сентября в Пензенской области пройдут для всех классов на улице

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в День знаний в Пензенской области пройдут на открытом воздухе в традиционном формате, с участием школьников и их родителей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио губернатора Олега Мельниченко.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, принято решение проводить 1 сентября, День знаний, в обычном формате, с участием родителей. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - приводятся в сообщении слова Мельниченко.

Торжественные линейки пройдут во всех классах только на открытом воздухе, при этом все присутствующие на них должны быть в масках. При посещении школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, также будет производиться измерение температуры.

"Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя", - отметил Мельниченко.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 27 августа, подтверждено 62 593 случая заражения коронавирусной инфекцией, 50 464 человека выздоровели, 2 019 пациентов умерли.