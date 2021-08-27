Вокалист группы Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Результаты теста на коронавирус вокалиста и ритм-гитариста американской рок-группы Kiss Пола Стэнли оказались положительными, из-за чего концерт коллектива в штате Пенсильвания был отменен. Об этом в четверг музыкант рассказал на своей странице в Twitter.

"Выступление в Берджетстауне в Пенсильвании, к сожалению, отложено из-за того, что тестирование на коронавирус Пола Стэнли показало положительный результат. Все участники тура, музыканты и персонал, полностью вакцинированы", - говорится в сообщении рок-группы. В нем также подчеркивается, что организаторы музыкального тура принимали дополнительные меры предосторожности в связи с пандемией и даже наняли специального человека, который следил за исполнением рекомендаций американских властей.

"Со мной все в порядке. Я не в реанимации. Мое сердце позволяет мне преодолевать по 26 миль (41,8 км - прим. ТАСС) в день на велосипеде", - рассказал сам 69-летний Пол Стэнли. Он добавил, что на протяжении некоторого времени ощущал симптомы, похожие на простуду, но тестирование показывало отсутствие коронавируса. Результаты тестов других участников группы и персонала отрицательные, указал он.

Рок-группа Kiss была сформирована в 1973 году в Нью-Йорке. В настоящее время в коллективе участвуют Пол Стэнли, Джин Симмонс (вокал и бас-гитара), Эрик Сингер (ударные), Томми Тайер (соло-гитара). Отличительная черта группы - активное использование сценического макияжа и пиротехники во время выступлений.