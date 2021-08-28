В Пряжинском лесничестве в Карелии высадили 8 тыс. сеянцев сосны

"Сегодня мы высадим 8 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади четыре га", - сказал он перед началом акции по лесовосстановлению.

Сеянцы сосны вырастили в Карелии в Вилговском питомнике Кареллесхоза, через год они вырастут до пяти-семи см, а через восемь лет должны достигнуть отметки в один м. Как отметил Шарлаев, приживаемость посадочного материала с закрытой корневой системой выше и после первого года высадки должна составить 85%. "После посадки, по истечении 20 дней, делается техническая приемка лесных культур. Если приживаемость ниже, то делается дополнение лесных культур до норматива", - пояснил журналистам замминистра природных ресурсов Карелии.

Всего в рамках акции в республике в 2021 году планируется высадить примерно 117 тыс. сеянцев, деревьев, кустарников на общей площади 138,7 га. Лесовосстановление уже началось в Суоярвском лесничестве, планируется провести аналогичные работы и в Кондопожском районе. По словам министра природных ресурсов Карелии Андрея Карпиловича, который также принял участие в сегодняшней акции, при выборе участков делается акцент на лесничествах, которые больше всего пострадали от лесных пожаров этим летом: деревья высаживают на пригодных по условиям территориях, не поврежденных огнем.

В текущем лесопожарном сезоне в Карелии произошло около 300 лесных пожаров на площади более 22 тыс. га, что во много раз больше, чем фиксировалось за прошлые годы. В июле лесопожарная обстановка обострилась в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь действующих лесных пожаров превышала 15 тыс. га. С 21 по 30 июля на всей территории Карелии вводился режим ЧС. Сейчас все очаги потушили.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.