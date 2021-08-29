Медики выявили очаг коронавируса на сельхозпредприятии "Скангали" в Псковской области

ПСКОВ, 29 августа. /ТАСС/. Медики Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 47 тыс., выявили очаг этой инфекции на сельскохозяйственном предприятии "Скангали", сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Ведерников.

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"Зафиксирован новый очаг - на площадке ООО "Скангали" в Дедовичи", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Ранее в регионе активным оставался лишь один очаг - в психоневрологическом интернате в Островском районе. Таким образом, сейчас в Псковской области зафиксированы две вспышки коронавируса.

Как пояснил ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук, на предприятии вирус выявили у шести человек. "Все они - сотрудники предприятия", - уточнил собеседник агентства.

Ведерников также сообщил, что на сегодня первый компонент вакцины получили более 171,5 тыс. жителей Псковской области, более 147,5 тыс. человек завершили вакцинацию. "Удельный темп вакцинации в регионе стабильно держится выше среднероссийского", - отметил он.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 806, 40 081 человек выздоровел, 675 умерли. В регионе разрешили работу театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от общего числа мест.