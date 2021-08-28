Меры в школах, проблемы с обонянием у молодых женщин. Главное о коронавирусе за 28 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 863 541 случай заражения, из них новых — 19 492. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 180 840.
- В Минздраве заявили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19.
- Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг информацию о недопуске на занятия в школах в РФ непривитых от коронавируса учеников.
- Правила, согласно которым все образовательные организации должны организовать входной фильтр с термометрией, задействовать по возможности все входы, обеспечить усиленный дезинфекционный режим будут действовать до конца года.
- Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию для прохождения обучения.
- Иммунитет человека после перенесенной коронавирусной инфекции сильнее и лучше защищает от возможного повторного заражения, чем после вакцинации, однако вакцинироваться все равно лучше, чем переболеть.
- Тенденций к вытеснению "дельты" другим штаммом коронавируса пока нет. Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10% случаев, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- Обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции в некоторых случаях может восстанавливаться год и более. Чаще всего долгое восстановление наблюдается у молодых женщин.
Москва
- Всего зафиксировано 1 563 508 случаев заражения, из них новых — 1 498 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Разведсообщество США в своем докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу о том, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Разведсообщество США пришло к выводу, что, скорее всего, не сможет дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая. МИД КНР назвал доклад разведки США о коронавирусе попыткой обвинить Китай в пандемии.
- Марши и демонстрации противников санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса седьмую субботу подряд проходят по всей Франции.
- Медики выяснили, что из-за проникновения дельта-варианта коронавируса нового типа в Великобританию зараженных SARS-CoV-2 пациентов госпитализируют вдвое чаще, а риск попасть в реанимацию для них увеличился в 1,5 раза.
- Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.