Папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана

ВАТИКАН, 29 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

"Слежу с огромной озабоченностью за ситуацией в Афганистане. И молюсь за погибших в терактах. Благодарю всех, кто помогает этому страдающему народу. И прошу продолжать работать над примирением во имя будущего", - сказал Франциск в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия", - продолжил он.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют своих граждан, произошло два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США.