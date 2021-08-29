В Петербурге привились от коронавируса более 1,4 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полный цикл вакцинации от коронавируса завершили более 1,4 млн жителей Санкт-Петербурга - это 55% от необходимого количества привитых горожан, которое требуется для формирования коллективного иммунитета (всего требуется 2,6 млн человек). Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба в воскресенье.

"Коллективный иммунитет скоро будет достигнут! По данным Комздрава, он будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн петербуржцев. Сейчас мы приблизились к этому показателю на 55% - уже завершили цикл вакцинации 1 418 016 жителей Петербурга", - говорится в сообщении.

В оперштабе также добавили, что в город поступила новая партия вакцины "Спутник лайт" - 97 200 доз. Запас вакцины в городе - 412 111 комплектов доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 575 281 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 550 832 человека, умерли 20 517. За последние сутки в городе выявили 1 318 случаев заражения.