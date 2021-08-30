Сообщения о стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке не подтвердились

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Сообщения об инциденте со стрельбой на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер оказались ложными. Об этом сообщило в воскресенье в Twitter полицейское управление города.

"По итогам расследования было установлено, что на пересечении 46-й улицы и Седьмой авеню стрельбы не было", - отмечается в сообщении. На указанном перекрестке расположена Таймс-сквер.

Ранее ABC и ряд других американских телекомпаний сообщили, что в результате стрельбы на Таймс-сквер пострадал один человек. Как впоследствии пояснила ABC, неизвестный действительно повредил ногу, однако речь не идет об огнестрельном ранении.