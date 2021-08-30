Учебный год в школах Крыма намерены провести в очном формате - власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Крыма планируют провести учебный год в школах региона в очном формате с соблюдением правил безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщила в понедельник журналистам министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Мы планируем, что учебный год пройдет у нас в очном формате. С этой целью анализируем все подходы к организации учебного процесса. И на сегодняшний день руководствуемся правилами Роспотребнадзора", - сказала Лаврик.

Она также призвала родителей школьников, которых 1 сентября допустят на праздничные линейки, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. "Все школы обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств, чтобы обеспечить безопасность учебного процесса", - отметила Лаврик.

Министр рассказала, что к началу учебного года в Крыму капитально отремонтировали 152 образовательных объекта на общую сумму более 1 млрд рублей.

На совещании оперштаба региона 25 августа Лаврик сообщила, что 1 сентября День знаний должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. На линейки планировали допускать только родителей, которые представят QR-код о вакцинации. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это решение отменили и родителей учеников первых и 11-х классов допустят на линейки без предъявления сертификатов.