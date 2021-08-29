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"Космический" кислород для медучреждений.
"Космический" кислород для медучреждений.
"Космический" кислород для медучреждений.
"Космический" кислород для медучреждений.
"Космический" кислород для медучреждений.
Пандемия COVID-19

"Космический" кислород для медучреждений. Главное о коронавирусе за 29 августа

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 882 827 случаев заражения, из них новых — 19 286. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 181 637.
  • Число выявляемых в России случаев заражения впервые с июня не превышает 20 000 в сутки семь дней подряд (135 740 заразившихся против 146 251 неделей ранее).
  • "Роскосмос" в течение трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. NASA сталкивается с похожими сложностями.
  • Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений. Организаторы подчеркнули, что на концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 564 952 случая заражения, из них новых — 1 444 (данные Оперштаба Москвы).
  • Свыше 80% педагогов и учителей в Москве привились от коронавируса. Власти рассчитывают провести учебный год в очном режиме.

Мир

  • Всего зафиксировано более 216,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Инородные вещества, которые ранее были обнаружены в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. В еще одной партии вакцины Moderna в Японии обнаружили розовые примеси.
  • Во Франции разрешили голосовать на выборах президента без предъявления санпропусков. Выборы состоятся весной 2022 года.
  • Власти Японии должны рассмотреть возможность проведения вакцинации от коронавируса комбинацией разных препаратов.
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