Московские власти рассчитывают провести учебный год в очном режиме

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 80% педагогов и учителей в Москве привились от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину", - сказал он.

По словам мэра, московские школьники достойно сдали экзамены в прошлом учебном году, несмотря на дистанционное обучение. "Это говорит о том, что московское образование сохраняет высокий уровень", - отметил Собянин.

Он рассказал, что в Московскую электронную школу за лето ввели новые системы. "Персональная настройка траектории учебы, портфолио, электронный дневник, электронный журнал новые. Новые возможности для контента: подгрузки самого лучшего образовательного контента даже с частных платформ, с которыми мы заключили соглашения", - пояснил мэр.