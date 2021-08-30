Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье снизилась впервые за семь недель

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю впервые за семь недель зарегистрировало в регионе снижение заболеваемости коронавирусом - она упала на 19%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Впервые за семь недель в Забайкалье зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19. Снижение числа случаев [заражения] наблюдается среди работников госуправления на 35,4% и промышленных предприятий на 32,8%, в социальных учреждениях на - 54,5%", - говорится в сообщении.

На высоком уровне остается заболеваемость среди работников здравоохранения, образования, торговли и общественного питания, а также сферы услуг.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировали 63 598 случаев заражения, выписали 55 681 человека, 1 299 пациентов умерли. В крае запретили банкеты и свадьбы, а рестораны и кафе могут работать только с 9:00 до 23:00. Также действует обязательный масочный режим для всех жителей.

С февраля ведется массовая вакцинация, в каре развернули 92 пункта, привили более 315 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.