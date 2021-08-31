В ДФО могут достичь плановых показателей вакцинации от ковида в первом квартале 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/ Плановые показатели вакцинации от коронавируса для выработки коллективного иммунитета на Дальнем Востоке могут быть достигнуты в первом квартале 2022 года, сообщил в интервью РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Сегодня у нас вакцинированы 1,7 млн человек, это примерно 44% от всего количества людей, которых необходимо вакцинировать. Темпы нарастают, и к концу первого квартала 2022 года я ожидаю, что плановая вакцинация населения Дальневосточного федерального округа будет реализована - будет достигнут уровень вакцинации 60% взрослого населения, или 3,6 млн человек", - сказал Чекунков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 216,4 млн человек, свыше 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 901 152 случая заражения, выздоровели 6 162 430 человек, умерли 182 429. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.