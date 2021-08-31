Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В похоронили в Мытищах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, похоронен в Мытищах. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

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"31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялось погребение членов экипажа самолета Ил-112В. Родные, близкие и коллеги простились с Николаем Куимовым, летчиком-испытателем 1-го класса, Героем России; Дмитрием Комаровым, летчиком-испытателем 1-го класса, заслуженным летчиком-испытателем России; Николаем Хлудеевым, бортинженером-испытателем 1-го класса", - сообщили в пресс-службе.

Летчик-испытатель 1-го класса, Герой России, шеф-пилот "Ил" Куимов участвовал в испытаниях самолетов Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ. Также принимал активное участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В общей сложности Куимов освоил более 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М. М. Расковой, а в 1989 году - Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова. С начала 1990-х годов был летчиком-испытателем ОКБ имени С. В. Ильюшина.

30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров в 1990 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище. Служил в строевых частях ВВС. Участвовал в испытаниях Ил-114, Ил-76МД-М. Награжден орденом Мужества.

Бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев участвовал в испытаниях Ил-112В. Вместе с экипажем проверял режимы работы двигателей Ил-112В, устойчивость и управляемость самолета.