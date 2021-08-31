В центре "Вектор" сообщили об отсутствии в России варианта коронавируса C.1.2

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Случаи заражения мутацией коронавируса C.1.2, выявленной в Южной Африке, в России не подтверждены. Об этом сообщили журналистам во вторник в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены", - говорится в сообщении.

Как добавили в центре, по состоянию на 31 августа в базе данных GISAID содержится информация всего о 101 генетической последовательности, относящейся к линии C.1.2. Вирусы этой линии были выявлены в девяти странах - ЮАР, Маврикии, Зимбабве, Ботсване, Китае, Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании. При этом распространенность линии C.1.2 в ЮАР составляет около 1%, а в других странах - менее 1%.

"Исходя из набора мутаций линии C.1.2, специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР предполагают, что, возможно, относящиеся к данной линии вирусы могут частично уклоняться от иммунного ответа, однако вакцины по-прежнему будут обеспечивать высокий уровень защиты от госпитализации и смерти. С учетом имеющихся знаний о конкретных мутациях мы тоже допускаем возможность наличия у линии C.1.2 некоторых преимуществ с точки зрения восприимчивости к компонентам иммунного ответа, однако для уточнения соответствующих параметров необходимы дополнительные исследования", - подчеркнули в центре "Вектор", добавив, что Всемирная организация здравоохранения не относит линию ни к вариантам, вызывающим озабоченность и интерес, ни к вариантам, требующим дальнейшего мониторинга.

Специалисты пока не выявили у обнаруженного в Южной Африке варианта коронавируса C.1.2 качеств, которые позволили бы ему вытеснить другие штаммы.

"В настоящее время линия C.1.2 не демонстрирует выраженных конкурентных преимуществ, позволяющих вытеснять из циркуляции варианты, получившие более широкое распространение", - говорится в сообщении.

При этом в центре "Вектор", отвечая на вопрос, может ли южноафриканская мутация вытеснить дельта-штамм, отметили, что высокие показатели трансмиссивности "Дельты" приводят к вытеснению других вариантов и его доминированию в мире.

В понедельник портал Eyewitness сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.