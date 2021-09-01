На Сахалине восстановили движение на железной дороге, где сошел сель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Движение на участке железной дороги Невельск - Холмск на юге Сахалина восстановлено после схода селевых масс и подмыва пути. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении Дальневосточной железной дороги.

"Движение на однопутном неэлектрофицированном участке Невельск - Холмск Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги восстановлено", - рассказали в управлении.

Сход селевого потока произошел 31 августа в 03:19 мск, пострадавших нет. Движение на участке было остановлено. На месте работал противоразмывной поезд. Движение пассажирских поездов по данному перегону не осуществляется.