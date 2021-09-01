Путин: власти РФ сделают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим от пожаров в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Российские власти примут меры после пожаров в Якутии, в том числе сделают все необходимое для помощи пострадавшим, также возрастет ответственность федеральных органов в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

"Будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении", - указал он, говоря о лесных пожарах в Якутии.

Безусловно, продолжил Путин, власти сделают все для того чтобы помочь людям, которые пострадали в этой ситуации.