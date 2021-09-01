Венгрия рассмотрит закупку "Спутника V", если уже приобретенный закончится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Венгрия будет готова рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных доз российской вакцины "Спутник V", в случае возникновения необходимости, этот препарат показывает хорошие показатели в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если мы выйдем за пределы того, что у нас уже хранится, что составляет 8 млн доз, тогда мы определенно будет готовы обсуждать этот вопрос, поскольку "Спутник V" демонстрирует очень хорошие показатели в Венгрии", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли страна закупать "Спутник V" для ревакцинации.

По его словам, на данный момент вакцинирован почти 1 млн венгров. "И наш опыт и сведения показывают, что поствакцинальная сопротивляемость весьма положительная с точки зрения "Спутника V", - отметил Сийярто. - Так что повторю - если мы выйдем за пределы того, что у нас уже хранится, мы будем определенно готовы и рады [обсуждать этот вопрос], но сейчас это вне повестки, потому что число вакцин достаточно".

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения.