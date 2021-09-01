Опрос: большинство американцев считает, что США не достигли своих целей в Афганистане

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство американцев - 69% - придерживаются мнения, что США так и не удалось достичь своих целей в Афганистане несмотря на то, что военная операция там продолжалась 20 лет. Об этом пишет в среду газета The Hill , ссылаясь на результаты общенационального опроса, проведенного вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

Лишь 26% против 71% полагают, что администрация президента Джо Байдена реагировала должным образом на критическую ситуацию в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной.

Тем не менее 54% жителей США назвали правильным решение вывести из Афганистана американские войска. 42% считают, что это был ошибочный шаг. 46% опрошенных полагают, что возвращение талибов к власти представляет угрозу для США.

Опрос проводился 23-29 августа, участие в нем приняли свыше 10,3 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 1,6 процентных пункта.

США начали военную операцию в Афганистане в октябре 2001 года с целью уничтожения нашедшей там пристанище группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за осуществление кровавых терактов 11 сентября того же года в Нью-Йорке и Вашингтоне. На тот момент в стране правили талибы. Две недели назад они вновь заняли Кабул, причем без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложив полномочия, бежал из страны.

Последние американские солдаты покинули Кабул в понедельник. Как указал во вторник Байден, продолжение операции там больше не отвечало интересам США, она обходилась американским налогоплательщикам в среднем в 300 млн долларов в день. Согласно данным Пентагона, в Афганистане погибли 2,46 тыс. военнослужащих США, еще более 20 тыс. получили ранения.