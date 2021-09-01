Глава Мексики в книге рассказал, как Путин предлагал послать ему врачей для лечения ковида

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин был готов направить в Мексику врачей для лечения от ковида главы латиноамериканского государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом мексиканский политик рассказал в своей новой книге "На середине пути", выдержки из которой привела в среду на своем сайте газета Milenio. Лопес Обрадор заразился коронавирусом в конце января.

"Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи, и более того, в конце разговора он сказал мне, что будет за меня молиться", - написал Лопес Обрадор. Путин провел телефонные переговоры с мексиканским коллегой 25 января, в ходе них обсуждалась поставка в латиноамериканскую страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

О своем заражении 67-летний Лопес Обрадор сообщил вечером 24 января. По словам членов правительства Мексики, у президента были легкие симптомы ковида, он быстро пошел на поправку. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, который глава государства сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе.