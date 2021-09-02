Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в стране пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи.

"Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора [мер поддержки] от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать", - сказал глава государства в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент также призвал подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе.

"Так же, как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия для того, чтобы здесь [на Дальнем Востоке] капиталы вкладывали, так же нужно и создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на каких-то других территориях. Не как везде, а здесь должно быть привлекательнее", - разъяснил Путин.

"Я вас прошу все-таки не сбрасывать со счетов эти предложения, а их проработать", - акцентировал внимание глава государства.