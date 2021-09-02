Прощание с композитором Теодоракисом состоится 7-9 сентября

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с греческим композитором и политическим деятелем Микисом Теодоракисом пройдет 7-9 сентября в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах. Об этом сообщила в четверг газета Proto Thema , ссылаясь на заявление семьи композитора.

Согласно этому документу, гроб с телом Теодоракиса, умершего в четверг в возрасте 96 лет, будет выставлен для прощания 7-9 сентября в главном кафедральном соборе Элладской православной церкви. Отпевание состоится в том же храме в четверг в 15:00 по местному времени (совпадает с мск).

По данным издания, были получены все необходимые разрешения для прощания и отпевания, которые будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности для здоровья в период пандемии. Место захоронения знаменитого греческого композитора пока не объявлено, однако известно, что он выразил желание быть похороненным в местечке Галатас (область Ханья на острове Крит), где находятся могилы его родителей и любимого брата.

Пожелание быть похороненным в области Ханья на Крите сам Теодоракис выразил в послании, которое он ранее направил генеральному секретарю ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрису Куцумбасу, своему секретарю Рене Пармениду, которая была рядом с ним до последнего момента, и президенту Всекритской ассоциации друзей Микиса Теодоракиса Йоргосу Агорастакису. В послании Теодоракис написал, что "провел свои самые важные, сильные и зрелые годы под знаменем КПГ". "Вот почему я хочу покинуть этот мир как коммунист", - подчеркнул композитор, попросив генсека ЦК Компартии лично урегулировать детали его будущих похорон, чтобы "было проявлено уважение не только к его идеологии, но и к его борьбе за единство греков".

Компартия Греции (КПГ), членом которой композитор являлся в течение многих лет, заявила, что "с глубоким волнением прощается с Микисом Теодоракисом - борцом и творцом, лидером и пионером нового боевого искусства в музыке". Компартия напомнила, что Теодоракис в 1978 году был кандидатом от КПГ в мэры Афин, а в 1981 и 1985 годах он был избран депутатом парламента от партии.