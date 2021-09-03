Опыт Москвы по отложенному голосованию пока не планируют применять в других регионах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Отложенное голосование на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) не планируется распространять на другие регионы РФ, в настоящее время воспользоваться такой функцией возможно только в Москве. Об этом сообщил начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе Аппарата ЦИК России Георгий Грицай в эфире программы "Что это значит" на телеканале РБК.

"Москва - некий пилотный регион, она находится в привилегированных условиях. Для Москвы есть специальный ФЗ о проведении эксперимента по ДЭГ, что позволяет включать для московской системы некие особенности голосования, в частности отложенное голосование. Во многом отложенное голосование и его реализация связано не с предоставлением возможности изменения выбора и защиты от давления работодателя, а с решением возможных технических проблем. В федеральной системе голосования такие внештатные ситуации закладывались изначально, она спроектирована иначе, поэтому специальная реализация отложенного голосования федеральной системе не потребовалась", - отметил он.

Грицай уточнил, что если у человека села батарея на телефоне или зависает браузер во время голосования, такая функция дает возможность это голосование продолжить позже.

Ранее в пятницу ЦИК России внес изменения в порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года, уточнив время применения функции отложенного решения на онлайн-голосовании в Москве с "календарного дня" на "24 часа".

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ продлится до 13 сентября. Для подачи необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.