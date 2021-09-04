Митрополит Иларион заявил, что непривитые от COVID-19 аспиранты РПЦ будут учиться удаленно

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции студенты Общецерковной аспирантуры и доктурантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будут проходить обучение в дистанционном формате. Об этом в субботу заявил ректор вуза и председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы после целого года работы в дистанционном режиме сейчас выходим на работу в очном режиме. Хотя, конечно, продолжаем строго соблюдать санитарные меры для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. И мы приняли решение допускать к очному обучению тех студентов, которые привились, а те студенты, которые не привились, они будут обучаться дистанционно", - сказал он.

Митрополит Иларион также добавил, что для духовных заведений русской православной церкви новый учебный год начинается хорошо и выразил надежду на то, что пандемия пойдет на спад, а студенты и аспиранты смогут учиться в очном режиме.