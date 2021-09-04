Советник княгини Монако Шарлен заявила, что ее состояние не вызывает беспокойства

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Состояние княгини Монако Шарлен, перенесшей недавно госпитализацию в ЮАР, не вызывает беспокойства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу советник по коммуникациям княгини Барбара Лоренци.

"Ее Светлость княгиня Монако Шарлен выписана из больницы. Ее состояние обнадеживает", - сказала она.

Как сообщил ранее "Фонд княгини Монако Шарлен", 43-летняя княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений в связи с инфекцией уха, носа и горла, которая была диагностирована в мае. В фонде тогда заверили, что Шарлен находится под присмотром врачей.

В середине августа княгиня Монако перенесла в одной из больниц города Дурбан операцию из-за инфекции уха, носа и горла. Местный новостной портал News24 передал, что княгиня должна была пройти в ближайшие дни еще одну послеоперационную процедуру, однако неожиданно 1 сентября упала в обморок и была вновь помещена в больницу. По данным портала, инфекция могла быть занесена в начале года, когда Шарлен перенесла в Европе операцию в связи с зубными имплантами.

Князь Монако Альбер II с детьми дважды минувшим летом посещал супругу в ЮАР. В последний раз они прилетали после проведенной в августе операции. Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов.