Архиепископ Кипрский призвал к санкциям против священников, выступающих против вакцинации

НИКОСИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископ Хризостом II планирует согласовать вопрос о наказании тех представителей духовенства, которые призывают верующих к отказу от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Кипрская телерадиовещательная корпорация .

По ее информации, архиепископ Кипрский собирается вынести данный вопрос на ближайшее заседание синода, которое должно состояться в ближайший четверг. Ожидается, что он также попросит высший руководящий орган КПЦ посодействовать тому, чтобы церковные иерархи, наоборот, сделали бы со своей стороны заявления в поддержку программы вакцинации и дали бы тем самым четкий сигнал пастве.

Корпорация сообщила, что на предстоящее заседание синода приглашен президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, чтобы проинформировать архиепископа и митрополитов о последних событиях в отношении поиска путей решения кипрской проблемы, а также чтобы ответить на интересующие синод вопросы.

Поводом для вынесения на заседание синода вопроса о наказании представителей духовенства послужили последние заявления противника вакцинации митрополита Морфского Неофита (в миру - Омирос Масурас). На этой неделе сразу же после своего выздоровления от ковида он сказал, что попросил Деву Марию наслать на него вирус, чтобы научить его смирению. Неофит добавил, что симптомы болезни в итоге оказались слабыми и что она была похожа на отпуск, которым даровала его Богородица, чтобы он мог отдохнуть. При этом митрополит подчеркнул, что после болезни стал чувствовать себя намного лучше.