Лесопожарную технику в Свердловской области обновили на 80%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Свердловские власти обновили около 80% техники, которая участвует в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

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"В Свердловской области лесопожарная техника на сегодняшний день обновлена на 80%. Безусловно, мы дальше будем проводить закупки за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология", - сказал Кузнецов.

Как уточнил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, в 2021 году УрФО собирается приобрести более 1 тыс. единиц техники в рамках нацпроекта "Экология". В 2022 году на обновление из федерального бюджета выделят около 1,5 млрд рублей. Ожидается, что к 2024 году регионы УрФО полностью обеспечат лесопожарной техникой.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2019-2020 годах в Свердловской области приобрели 271 единицу лесопожарной техники. В 2021 году в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области планировали закупить 25 единиц новой техники.

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области осложнилась в конце августа. Режим ЧС в лесах ввели на территориях Первоуральска, а также Тугулымского и Пышминского городских округов.