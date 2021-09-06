Уровень вакцинации в Новгородской области более чем на 20% превышает среднероссийский

ТАСС, 6 сентября. План по вакцинации населения от коронавируса в Новгородской области выполнен на 78%, что на 21% выше, чем в среднем по России. Об этом сообщил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров в ходе заседания оперативного штаба региона в понедельник.

"Задача (по вакцинации населения Новгородской области от коронавируса) нами выполнена на 78%. Это значительно выше, чем в среднем по России, где цифра выполнения плана вакцинации - 57%", - сказал Майоров.

На данный момент в Новгородской области первый этап вакцинации прошли 161 517 человек, 40% из них - лица старше 60 лет (64 491 человек). Полностью привились 133 285 человек, в том числе 58 857 граждан старше 60 лет. На территории региона вакцинация осуществляется в 80 пунктах: 54 стационарных и 26 мобильных. На начало сентября в Новгородскую область поступил 250 431 комплект вакцины.

По данным оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Новгородской области составляет 41 197, 37 870 человек выздоровел, 394 умерли. За прошедшие сутки в области выявлен 121 случай заражения.