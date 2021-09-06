Эксперт считает, что системная профилактика атеросклероза снизит смертность в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Существенно снизить в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний поможет системная работа по ранней диагностике атеросклероза и своевременное начало его лечения, заявил ТАСС в понедельник руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, директор Национального общества по изучению атеросклероза, доктор медицинских наук, профессор Игорь Сергиенко.

"Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России в три раза выше, чем в Европе. Почему так происходит? Основная причина данных заболеваний - атеросклероз. По всем рекомендациям его необходимо системно предупреждать, выявлять, и своевременно начать с ним бороться. Однако пациенты, и что страшно, некоторые врачи, начинают "проводить лечение" только когда проявляется заболевание. А нередко первым клиническим проявлением сердечно-сосудистого заболевания является смерть", - сказал он.

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% умерших составляют мужчины, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Доктор Сергиенко назвал две основные проблемы на пути снижения смертности от сердечных заболеваний. "Во-первых, неумение бороться с атеросклерозом. И во-вторых, потрясающе низкий уровень знаний при нежелании вникнуть в проблему. А нужно контролировать факторы риска. Отказаться от курения, от фастфуда и снизить потребление сахара. Необходима умеренная физическая нагрузка, не менее 60 минут в день, или интенсивная нагрузка - 30 минут в день. Нужно контролировать артериальное давление и уровень холестерина, это важно для мужчин старше 40 лет и женщин старше 50 лет", - пояснил ученый.

По словам Сергиенко, если близкие родственники в раннем возрасте перенесли инфаркт или инсульт, то надо проконсультироваться у кардиолога. "Если сложно попасть к кардиологу, то сдайте биохимический анализ крови с липидным спектром, посмотрите уровень глюкозы. Пройдите дуплексное сканирование сонных артерий. При аритмии пройдите Холтеровское мониторирование ЭКГ. Но увы, конечно, многим проще выпить смесь водки с чесноком, попарить ноги в соли, но это совершенно не поможет. Увы, любовь к простым методам, нежелание уделить время минимальному обследованию, публикации так называемых "специалистов" в СМИ о безопасности холестерина делают ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране неприемлемой. В нынешнем веке мы потеряли в России миллионы людей от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал ученый.