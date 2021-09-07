В США восстановили подачу электричества для более чем 500 тыс. человек после урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания - оператор электросетей Entergy спустя неделю после того, как ураган "Ида" обрушился на побережье США, смогла восстановить подачу электроэнергии для 511 тыс. потребителей, оставшихся без света после удара стихии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Спустя восемь дней с момента прихода одного из самых разрушительных ураганов в истории Соединенных Штатов была возобновлена подача энергии для более чем половины из 948 тыс. потребителей, которые остались без электричества", - говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время подача электроэнергии восстановлена для 465 тыс. потребителей штата Луизиана, в том числе для 333 тыс. жителей его самого густонаселенного города - Нового Орлеана. Помимо этого электрикам удалось провести свет для 46 тыс. жителей штата Миссисипи.

При этом, как отмечают в компании, более 1,2 тыс. км электросетей до сих пор не функционируют, компания надеется полностью восстановить свою работу к 29 сентября.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Его последствия в виде ливней и порывистого ветра распространились и на северо-восток страны. В результате различных инцидентов, связанных с ураганом, в США погибли более 60 человек.