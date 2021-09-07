Кабмин выделит более 500 млн рублей на ковидный госпиталь в Ивановской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России направит свыше 500 млн рублей на завершение строительства инфекционного госпиталя в Ивановской области, предназначенного для пациентов с коронавирусом.
"Из резервного фонда правительства будет выделено более 500 млн рублей на предоставление разовой помощи бюджету Ивановской области для запуска быстровозводимого инфекционного госпиталя. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.
Уточняется, что госпиталь, рассчитанный на 360 коек, предназначен для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
Средства федерального центра поступят в виде субсидии для софинансирования расходов регионального бюджета на завершение строительства объекта, пояснили в кабмине.