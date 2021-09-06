Полностью вакцинировались 39 млн россиян. Главное о коронавирусе за 6 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 030 455 случаев заражения, из них новых — 17 856. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 187 990.
- Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 39 млн россиян.
- Портал "Стопкоронавирус.РФ" запустил серию обзорных докладов о ситуации с пандемией в России.
- Препарат "Ковид-глобулин" проходит третью стадию клинических исследований.
- Автомобиль разыграют в Пермском крае среди пенсионеров, привившихся от коронавируса.
- Эксперт: COVID-19 в России отступит не ранее чем через полтора года.
Москва
- Всего зафиксировано 1 576 818 случаев заражения, из них новых — 1463.
- Сервис для продления QR-кодов в Москве для ревакцинированных запустят через неделю.
Мир
- Всего зафиксировано более 220,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении.
- После вакцинации CoronaVac госпитализаций с дельта-вариантом в Китае стало на 88% меньше.
- Пакистан планирует купить у России как минимум 10 млн доз вакцины "Спутник V".