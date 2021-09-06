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Полностью вакцинировались 39 млн россиян.
Полностью вакцинировались 39 млн россиян.
Полностью вакцинировались 39 млн россиян.
Полностью вакцинировались 39 млн россиян.
Полностью вакцинировались 39 млн россиян.
Пандемия COVID-19

Полностью вакцинировались 39 млн россиян. Главное о коронавирусе за 6 сентября

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 030 455 случаев заражения, из них новых — 17 856. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 187 990.
  • Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 39 млн россиян.
  • Портал "Стопкоронавирус.РФ" запустил серию обзорных докладов о ситуации с пандемией в России.
  • Препарат "Ковид-глобулин" проходит третью стадию клинических исследований.
  • Автомобиль разыграют в Пермском крае среди пенсионеров, привившихся от коронавируса.
  • Эксперт: COVID-19 в России отступит не ранее чем через полтора года.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 576 818 случаев заражения, из них новых — 1463.
  • Сервис для продления QR-кодов в Москве для ревакцинированных запустят через неделю.

Мир

  • Всего зафиксировано более 220,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении.
  • После вакцинации CoronaVac госпитализаций с дельта-вариантом в Китае стало на 88% меньше.
  • Пакистан планирует купить у России как минимум 10 млн доз вакцины "Спутник V".
Теги
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