Пакистан планирует купить у России как минимум 10 млн доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пакистан намерен закупить у России как минимум 10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС заявил посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан.

"Цифра, о которой я слышал - как минимум 10 млн доз вакцины мы планируем закупить у России", - сказал он.

"Первую вакцину мы получили от Китая, затем вакцины Pfizer и Moderna по программе COVAX, и третьей поступила российская вакцина. Несколько дней назад власти страны объявили, что в Пакистан поступило уже 1 млн доз вакцины "Спутник V", - пояснил дипломат.

По его словам, Пакистан хочет производить "Спутник V" и обсуждает эту возможность с РФ: "Население Пакистана очень велико - более 200 млн человек, и мы не можем импортировать все вакцины. Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали. Тем не менее на данный момент приоритетом является закупка вакцин".

По мнению посла, вакцина "Спутник V" стала "жертвой своего успеха". "Все хотят ее получить, но вы не можете производить в таких объемах. Поэтому часть вакцин должна производиться в странах с большим населением. Мы планируем двигаться в этом направлении, это следующий этап", - считает он.

"Мы поздравляем Россию с этим очень важным достижением - такой быстрой разработкой вакцины, которая столь эффективна. И я думаю, мы были одним из первых посольств, сотрудники которого полностью вакцинировались "Спутником V", что уберегло нас от проблем", - отметил собеседник ТАСС.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.