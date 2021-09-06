Портал стопкоронавирус.рф запустил серию обзорных докладов о ситуации с пандемией в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Портал о ситуации с пандемией в России стопкоронавирус.рф запустил серию обзорных докладов о том, как развивается эпидемия коронавируса в стране, какие меры предпринимают российские власти и как идет прививочная кампания.

Как сообщается на сайте портала, в обзорном докладе за август была поднята тема новых штаммов коронавируса и противодействия им, опубликована информация о выработке коллективного иммунитета и том, где и как можно сдать плазму крови для лечения больных COVID-19. В обзоре за июль портал напомнил хронику развития пандемии в России и мире, а также рассказал об изменении списка типичных симптомов инфекции.

"Мы будем выпускать ежемесячные обзоры о ситуации с COVID-19, чтобы информировать россиян, как меняется вирус, каково его влияние на организм, и, конечно, чтобы рассказывать о российских вакцинах и их преимуществах. Важно использовать методы защиты организма от этой инфекции, от которой, по оперативным данным, ежесуточно, к сожалению, умирают порядка 800 человек в нашей стране", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Стопкоронавирус.рф также напоминает, что на вакцинацию можно записаться на портале госуслуг. Кроме того, с 1 июля этого года для перенесших новую коронавирусную инфекцию доступна углубленная диспансеризация.

"Комплекс обследований поможет своевременно выявить возможные осложнения после заболевания. Такая диспансеризация проходит в два этапа - первый можно полностью пройти за один день, далее при необходимости врачи могут отправить пациента на дополнительные обследования. Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, можно найти на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

АНО "Национальные приоритеты" по поручению правительства России занимается ведением портала стопкоронавирус.рф с марта 2020 года.