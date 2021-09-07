В Пермском крае начали сокращать коечный фонд для больных COVID-19

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение о сокращении коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией из-за улучшения ситуации с заболеваемостью. Об этом во вторник рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с журналистами.

"Сейчас мы освобождаем коечное пространство для планового оказания медицинской помощи", - сообщил он.

В министерстве здравоохранения региона уточнили ТАСС, что в штатный режим перевели 120 коек Пермской ЦРБ. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионе. В больницах края развернуто 5,9 тыс. коек для больных ковидом, 28% из них свободно.

По официальным данным, на утро 7 сентября в крае выявили 91 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 78 тыс. человек.