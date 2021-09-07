Клишас считает изменение законов после резонансных преступлений "очень опасной практикой"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Парламентарии обсудят в ходе осенней сессии меры по надзору за лицами, отбывшими наказание за насильственные преступления в отношении детей, однако принимать законодательные решения по горячим следам после резонансных преступлений - "очень опасная практика". Об этом сказал ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе.

"После резонансных преступлений, особенно в отношении детей, многие начинают формулировать предложения о возвращении смертной казни, химической кастрации и так далее. Подобная эмоциональная реакция понятна, но принимать решение о поправках в закон по горячим следам - очень опасная практика", - сказал он.

По мнению сенатора, в парламенте необходимо обсудить то, как должен осуществляться надзор за лицами, которые отбывали наказание за насильственные преступления, "тем более в отношении несовершеннолетних". "Безусловно, эта тема будет обсуждаться в ходе осенней сессии парламента, людей это беспокоит совершенно обоснованно", - сказал глава комитета СФ. "В любом случае необходимо помнить, что возвращение смертной казни невозможно в силу позиций Конституционного суда России", - добавил он.

Две десятилетние школьницы пропали в понедельник в Киселевске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись, сделанная камерой наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости. По тревоге был поднят весь личный состав полиции Киселевска, к поискам также присоединились волонтеры. Во вторник девочки были обнаружены мертвыми в заброшенном доме.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый в преступлении задержан, он дал признательные показания. В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили задержание 41-летнего ранее судимого жителя города Мыски. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.